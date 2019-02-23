المصدر: علي بن ثالث

تغطي المياه ما نسبته 72% من سطح الأرض، وتنقسم هذه المياه إلى أسطح متنوعة، تحتوي على مختلف الأحياء البحرية، التي تشكل جزءاً أساسياً ورئيساً للحياة الطبيعية في العالم، إذ يستمد الإنسان منها الكثير، مثل: طاقة المياه، والأحياء البحرية النباتية والحيوانية. ويعد عالم البحار من أكثر العوالم غموضاً وسحراً، إذ مازالت الأبحاث تستكشف كائنات وحقائق علمية إلى وقتنا الحالي، وبحسب دراسات، اكتشف أكثر من 32 ألف نوع من الكائنات البحرية والشعب المرجانية، ويعد هذا فقط 5% من عالم البحار. صورة للسمكة الضفدع ذات الشعر، وهي في حالة ترقب للصيد الليلي.