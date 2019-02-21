دبي تشارك الكويت فرحتها ببرنامج حافل

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

ببرنامج حافل بالفعاليات، تشارك دبي دولة الكويت الشقيقة فرحة احتفالاتها باليوم الوطني، الذي يوافق 25 فبراير من كل عام.

ويتضمّن الرنامج حفلات غنائية، وألعاباً نارية، وفقرات تراثية، وأنشطة عائلية، وفعاليات للذوّاقة، إذ ستشهد فعالية «كانتين الشاطئ»، التي تُعد أبرز فعاليات مهرجان دبي للمأكولات، إقامة عروض طهي حية لطهاة كويتيين. وسيكون برج خليفة محط أنظار الجميع مع إضاءة عَلَم الكويت على واجهته في 25 الجاري.

وقال المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، أحمد الخاجة: «إنّ برنامج الفعاليات المتنوّع الذي ينظم في دبي بمناسبة الاحتفالات باليوم الوطني لدولة الكويت يعكس عمق العلاقات الأخوية بين الإمارات والكويت، ويبرز القيم والثقافة المشتركة».

وستحيي فرقة ميامي الكويتية حفلاً غداً على المسرح الرئيس للقرية العالمية. وستقدم وجهات ترفيهية عدة في دبي عروضاً وحسومات خاصة للأشقاء الكويتيين ابتهاجاً بالمناسبة.