تصفيفة ترامب وكيم.. مجاناً في صالون بهانوي

المصدر: هانوي - رويترز

يقدّم مصفف شعر في فيتنام لزبائنه خدمة فريدة من نوعها، وهي تصفيفة شعر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون مجاناً.

وبمناسبة قمة مرتقبة بين ترامب وزعيم كوريا الشمالية في 27 و28 الجاري، يقدم مصفف شعر في العاصمة هانوي تصفيفة مجانية لأي شخص يريد أن يحظى بمظهرهما المميز.

وقال تو جيا هوي (تسعة أعوام)، بعد أن صفف شعره على غرار تصفيفة كيم «أنا سعيد بهذه التصفيفة، لأن الناس سيعتقدون أنني أشبه زعيم كوريا الشمالية».

وقال لي توان دوونغ صاحب صالون التجميل «فعلت ذلك على سبيل المزاح، لكن ردّ فعل الناس أدهشني».