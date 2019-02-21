هاني شاكر: انتظروني مع حبيبتي لطيفة

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

يحلّ النجم المصري هاني شاكر ضيفاً على ثالثة حلقات البرنامج الموسيقي الترفيهي الغنائي «حكايات لطيفة»، الذي تقدمة الفنانة لطيفة على قناة «أبوظبي» الليلة.

وسيستعرض «أمير الغناء العربي»، خلال الحلقة، أهم المحطات في حياته الشخصية والفنية، إضافة إلى عشقه للسيارات وسبب غنائه لأغاني الدراما، كما سيقدم عدداً من أغانيه مثل «لو بتحب حقيقي صحيح» و«قد ما عمري يطول»، إضافة إلى دويتو «حاجة غريبة» و«بلدي» مع لطيفة.

وكان هاني شاكر قد نشر مقطعاً من كواليس الحلقة عبر حسابه الرسمي على «إنستغرام»، وعلق عليه: «انتظروني مع حبيبتي لطيفة في برنامج (حكايات لطيفة)».

يذكر أن البرنامج يستضيف نخبة من نجوم الغناء في العالم العربي، ليستعيدوا ذكريات زمن الفن الجميل، من خلال تأدية أغنيات تركت بصمة في مسيرة الغناء العربي.