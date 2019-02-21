‬ميغان ماركل في نيويورك لحضور حفل استقبال طفلها

المصدر: نيويورك - رويترز

قالت مجلة «هاربرز بازار» نقلاً عن مصادر لم تحددها، إن ميغان ماركل التي تنتظر أول مولود لها من الأمير هاري حفيد الملكة إليزابيث ملكة بريطانيا في الربيع وصلت نيويورك لحضور حفل لمولودها.

وهذه أول مرة تعود فيها الممثلة الأميركية السابقة للولايات المتحدة منذ زواجها من الأمير هاري في حفل امتلأ بالمشاهير في قلعة وندسور في مايو الماضي. وامتنع قصر كينزنغتون عن التعليق على تقارير قالت إن ماركل (37 عاماً) ستحضر الاحتفال بقدوم طفلها. وشوهدت ماركل تخرج من فندق فخم في منطقة أبر ايست سايد في مانهاتن بعد ظهر أول من أمس.

وذكرت مجلة «هاربرز» أن ماركل التي تحمل لقب دوقة ساكس وصلت إلى نيويورك يوم الجمعة الماضي، ومن المقرر أن تكون ضيفة الشرف في الحفل الذي سيُقام في الفندق الذي تنزل فيه.

وستقوم ماركل وهاري بزيارة رسمية للمغرب خلال الفترة من 23 - 25 فبراير الجاري.