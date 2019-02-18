«كوما».. السوريّون في دراما الحب والغربة

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

بدأت شبكة قنوات تلفزيون أبوظبي التابعة لـ«أبوظبي للإعلام»، عرض الدراما الاجتماعية الرومانسية السورية «كوما» على قناة «أبوظبي»، وذلك في الـ11 من مساء كل يوم من الأحد إلى الأربعاء.

ويأتي عرض المسلسل ضمن الدورة البرامجية الجديدة التي انطلقت أخيراً عبر مختلف قنوات شبكة تلفزيون أبوظبي، وتضم مجموعة من الأعمال الدرامية العربية التي تلقى شعبية واسعة من الجمهور في المنطقة، بما ينسجم مع مستهدفات «أبوظبي للإعلام» الرامية لتوفير المحتوى الترفيهي الهادف الذي يتناسب مع قيم المجتمع العربي وتفضيلات مختلف شرائح المجتمع.

وتدور أحداث المسلسل في سورية والإمارات بين عامي 2015 و2016، وتعاصر حياة مجموعة من الشباب والعائلات في ظل الحرب الدائرة في سورية، حيث يعيش جزء منهم في دمشق والآخر في الإمارات، ويرصد الصعوبات التي تواجههم سواء بالداخل السوري أو في الدول التي يعيشون فيها أو هاجروا إليها.

ويكون الرابط بين البلدين من خلال شقيقين توأمين، الأول يقطن في سورية والآخر في العاصمة أبوظبي، حيث يسلط الضوء على انعكاسات الحرب على جيل الشباب وعلى الواقع السوري عموماً، بالإضافة إلى علاقات عاطفية وقصص حب تنشأ في ظل الحرب.

ويضم المسلسل مجموعة من الشخصيات الرئيسة، من بينها «آرام» الذي ينخرط في حياة الجريمة، ويعيش حالة من الصراع بين العاطفة والجريمة، وشخصيتا «جوري» و«خزامى»، الأختان اللتان تعيشان حالة من العداء في مشهد لا يخلو من التوتر والتحديات يتغلب التسامح والعاطفة في نهايته.

بالإضافة إلى ذلك، يضم المسلسل شخصية «زينة» التي تدخل في تجارب نفسية صعبة تلجأ خلالها الى المخدرات وتتفاقم مشكلتها مع تعاطي الحبوب التي يصنعها آرام، وتكون بمثابة الضحية والقربان الذي يقدم للحب الذي ينتصر على الجريمة، إلى جانب شخصية «طلال» القاتل بأعصاب باردة الذي تتقاطع مصالحه مع «آرام» في إنشاء معمل المخدرات وتتفارق بمزيد من الصراعات، وشخصية «ميلاد» الصيدلي العبقري في إنتاج الحبوب، وشخصية «أبوزينة» التاجر الكبير ذي الخلفية القاسية والمتورط في تجارة المخدرات، وتشتعل حرب بينه وبين «آرام» ويقع ضحية للخلافات العاطفية مع أحد مساعديه.

ويشارك في بطولة المسلسل نخبة من النجوم السوريين، من بينهم مكسيم خليل وكاريس بشار وصفاء سلطان وديمة الجندي ومرام علي وديمة بياعة وآندريه سكاف ويوسف حداد وروعة ياسين ومحمد زرزور وشادي الصفدي ويارا قاسم ونورا العايق وغيرهم، وهو من إخراج زهير قنوع وماهر صليبي، ومن تأليف جهان الجندي وأحمد قصار.

تدور أحداث المسلسل في سورية والإمارات بين عامي 2015 و2016، حول حياة شباب وعائلات في ظل الحرب.