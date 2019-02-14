«كينج» يتفوَّق على 3000 «نابح»

المصدر: نيويورك - رويترز

من بين نحو 3000 منافس، تنبح وتهز ذيولها، تمكن الكلب كينج - وهو من نوع «واير فوكس» - من انتزاع لقب «أفضل كلب»، في عرض أقيم في نيويورك، أول من أمس. وتغلب كينج، في المسابقة التي نظمها وستمنستر كينيل كلوب في نيويورك، على جميع المنافسين من كل الولايات الأميركية، و14 دولة، ليفوز بالمسابقة التي استمرت يومين في ماديسون سكوير جاردن. وجذبت المسابقة كلاباً من 203 أنواع.

وقال جابرييل رانجل، مدرب كينج: «لا يمكنني وصف ما حدث الليلة.. بعد الفوز بهذا العرض الرائع ليس هناك شيء آخر بحق يمكن الفوز به». وأضاف: «أنا فخور بحق بهذا الكلب». ويبلغ كينج من العمر سبعة أعوام، وأصبح الكلب الـ15 من نوع «واير فوكس»، الذي يفوز بهذا اللقب مع مدربه رانجل من كاليفورنيا، الذي حقق بذلك ثالث فوز له مع كلب بلقب «أفضل كلب في العرض».