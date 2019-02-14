تريفور نواه يعود إلى جزيرة ياس

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

تستقبل جزيرة ياس، الوجهة الترفيهية في أبوظبي، مجدداً النجم الكوميدي تريفور نواه، الذي سيقدم عرضين ضمن جولته العالمية الجديدة لعام 2019، التي تحمل عنوان «لاود آند كلير».

وسيحيي النجم الجنوب إفريقي والمقدم التلفزيوني أمسية ترفيهية، في 25 و26 أكتوبر المقبل، بقاعة دو في جزيرة ياس.

يشار إلى أن نواه زار جزيرة ياس عام 2017، وقدم عرضين كوميديين شهدا إقبالاً كبيراً.

يذكر أن نواه اشتهر بتقديم برنامج «ذا دايلي شو»، الحائز جائزة ايمي. وتصدر كتابه «مولود كجريمة: قصص من طفولة جنوب إفريقية»، قائمة أفضل مبيعات صحيفة نيويورك تايمز.