عادات غريبة في يوم الحب حول العالم

المصدر: إنفوغرافيك: ماهر الجوهري

تنتشر في العالم عادات غريبة في يوم الحب، بحسب عادات وتقاليد هذه الشعوب. ففي اليابان لا تتلقى النساء هدايا من الرجال، بل يقدمن لهم الهدايا، ويقوم الرجال برد الهدية بعد شهر بتاريخ ١٤ مارس بما يعرف باليوم الأبيض. أما في جنوب إفريقيا، فتقوم النساء بكتابة اسم الشخص الذي يرغبن فيه بقلادة على سواعدهن، واذا كنت ممن لا يفضلون هذه المناسبة فهناك بعض الدول حول العالم حظرت يوم الحب تماماً، ليتحول الاحتفال بها الى أمر سري، حيث تباع الورود الحمراء في السوق السوداء وبأسعار باهظة.

للإطلاع على الموضوع كاملا يرجى الضغط على هذا الرابط.







