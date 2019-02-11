«فن البحرين عبر الحدود» يعود إلى المنامة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تستضيف مملكة البحرين النسخة الرابعة من معرض فن البحرين عبر الحدود «آرت باب 2019»، خلال الفترة من السادس إلى الـ10 من مارس المقبل، في مركز البحرين للمعارض والمؤتمرات بالمنامة.

ويركز المعرض على الإرث الفني الغني للبحرين، ويقدم للزائرين تجربة فريدة من نوعها من خلال «ركن الواقع الافتراضي»، الذي يسمح باستكشاف بعض المتاحف الخاصة الرائدة في العالم، كما يتضمن برنامجاً متنوعاً بمشاركة متحدثين من خلفيات متنوعة.

من جانبها، قالت مديرة المعرض، كانيكا سابروال، إن «دورة 2019 ستقدم مزيجاً من الإبداع البحريني من جهة، والاتجاهات المتطورة للفن حول العالم من جهة أخرى، وسيأخذ الفنانون البحرينيون الموهوبون من خلال أعمالهم زوار المعرض إلى فضاءات متنوعة، تتجاوز حدود الزمان والمكان»، مشيرة إلى أن جناح الفنانين البحرينيين، الذي يشكل قلب المعرض، استقطب في هذه النسخة أكثر من 100 فنان هذا العام، مقارنة بـ67 فناناً في النسخة الثالثة للمعرض. وفي جهوده الرامية إلى فك التداخل بين الفن والثقافة والتكنولوجيا، يستضيف معرض فن البحرين عبر الحدود 2019 مجموعة متنوعة من المتحدثين من خلال سلسلة من حلقات المناقشات والمباحثات واللقاءات.