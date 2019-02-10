عساف يحيِّي «دار زايد» وعلامة يطل بـ«الحب» على مسرح المجاز

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

عاش جمهور مسرح المجاز في الشارقة، أمسية حافلة بالطرب، جمعت بين صوتي النجم اللبناني راغب علامة، ومحبوب العرب الفنان الفلسطيني محمد عسّاف، الليلة قبل الماضية.

وكانت بداية الحفل مع عسّاف الذي اعتلى المسرح على أنغام أحدث أغنياته «كلّش مكانه خالي» التي طرحها مطلع العام الجاري. كما قدم للإمارات تحية خاصة، إذ غنّى للفنان ميحد حمد «دار زايد» التي تفاعل معها الجمهور. ولم تغب «علّي الكوفية» الفلسطينية التي ما إن بدأ عساف في غنائها حتى توشّحت مدرجات المسرح بالأعلام والكوفيات الفلسطينية، ليتبعها بـ«وين ع رام الله». كما غنّى عساف باقة من أغنيات كبار الفنانين، من بينها «حاول تفتكرني» للعندليب عبدالحليم حافظ.

أما راغب علامة؛ فبدأ إطلالته في الحفل بأغنية «الحب الكبير». وأعرب عن سعادته بوقوفه على المسرح وتقديم أغنيات تسعد الناس.

ومع مطالبات متكررة من الجمهور؛ قدم علامة «قلبي عشقها»، ثم فاجأ الحضور بدعوة محمد عساف إلى خشبة المسرح الذي شاركه في غناء «ياريت فيي خبيها».

كما غنى علامة «بنت السلطان» للفنان أحمد عدوية، و«علمتيني أحب الدنيا»، وغيرهما من الأغنيات.