المستشارة الألمانية.. «مواطنة شرف»

المصدر: بوتسدام (ألمانيا) - د.ب.أ

اختيرت المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، لتكون «مواطنة شرف» في بلدة تمبلين، التي تنحدر منها شمال العاصمة برلين. وتهدف بلدة تمبلين، بمنطقة أوكرمارك بولاية براندنبورغ، إلى تكريم ميركل عن إنجازاتها وخدمتها لألمانيا.

ومن المقرر منح ميركل الجائزة في حفل استقبال بمناسبة العام الجديد، يحضره 120 ضيفاً.

يشار إلى أنه في نهاية يونيو الماضي، وافق 20 من أعضاء مجلس البلدية، وعددهم 29، على منح ميركل اللقب.

يذكر أن ميركل ولدت في هامبورغ، فيما كانت تعرف آنذاك بألمانيا الغربية عام 1954، لكن بعد ذلك بوقت قصير عبرت أسرتها الحدود الألمانية للاستقرار في ألمانيا الشرقية الشيوعية، إذ تولى والدها، وهو قس بروتستانتي، منصباً لدى إحدى الكنائس في ولاية براندنبورغ.

وانتقلت الأسرة إلى بلدة تمبلين عام 1957. وأقام والدها، الذي توفي عام 2011 أيضاً، مدرسة دينية. وتخرجت ميركل في مدرسة ثانوية ببلدة تمبلين. ولاتزال والدتها وأقرباؤها يعيشون هناك.