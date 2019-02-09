ديناصور جديد.. برقبة ذات قرون مدببة

المصدر: بوينس آيرس - رويترز

نُشرت، يوم الإثنين الماضي، نتائج دراسة علمية على ديناصور جديد، اكتشف في منطقة باتاغونيا بالأرجنتين، له عنق ذو أشواك كبيرة؛ أو قرون.

وكان قد تم اكتشاف الحفرية النادرة عام 2013، وتوفر صورة وفكرة عن أحد أنماط أو أشكال الحيوانات الأكثر إثارة للاهتمام، التي كانت تعيش على الأرض. وتظهر الصورة قروناً نحيفة بارزة وطويلة، تخرج من عنق ديناصور من نوع باجاداسوراس برونيسبيناكس.

ويفترض الباحثون أن القرون مغطاة بالكيراتين، لتشبه كثيراً القرون الموجودة لدى الحيوانات ذات القرون على كوكب الأرض اليوم.

وكان هذا الديناصور يعيش على أكل الأعشاب، ويعتقد الباحثون أنه استخدم القرون للدفاع عن النفس.