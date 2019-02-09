«براند دبي».. 5 فنانات في قمة الحكومات

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

يشارك «براند دبي»، الذراع الإبداعية للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، بجملة من الأعمال الفنية في القمة العالمية للحكومات، غداً، في دبي.

خمس فنانات هن: ميثاء دميثان، وشمّا العامري، وعزه القبيسي، ولطيفة سعيد وتالين هازبار، يمتلكن موهبة استثنائية وأفكاراً مبتكرة، يعرضن أعمالهن على هامش القمة التي تستمر ثلاثة أيام، في خطوة تهدف لإبراز مدى اهتمام دبي بالإبداع كقيمة إنسانية وحضارية على تنوع صوره وتعدد أشكاله.

ثمانية أعمال إبداعية تجسد هذه المشاركة، وتتوزع ضمن مواقع مختلفة في مقر القمة في مدينة جميرا، خلال فترة انعقاد الحدث الأكبر والأهم من نوعه في العالم والتجمع الحكومي الأبرز عالمياً، حيث سيشاهد الأعمال جمهور ضخم من مختلف أنحاء العالم يقدر قوامه بنحو 4000 من كبار المسؤولين الحكوميين والأكاديميين والمبدعين يجتمعون تحت سقف واحد في دبي لبحث سبل تطوير حياة الإنسان إلى الأفضل.

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