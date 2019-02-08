المصدر: الامارات اليوم

المكونات:

3.00 غرام ثوم صيني مقشّر

مفروم بشكل ناعم 3.00 غرام

بصل أخضر شرق أوسطي مقطع على شكل شرائح 40.00 غرام

ملفوف التايلاندي مقطع على شكل شرائح دون اللب 40.00 غرام

فاصولياء هولندية مبرعمة وطازجة

فليفلة هولندية حمراء الحارّة مقطعة على شكل شرئح 30.00 ملم

زيت قلي خالي من الدهون غير المشبعة 10.00 ملم.

صلصة الصويا الإندونيسية الحلوة

1 كغ من البيض الإماراتي السائل والكامل والمبستر الذهبي والمبرد 2.00 غ

مسحوق كاري مادراس الهندي 100 غ

10.00 غ أوراق الثوم الصيني الطازجة

10.00 غ صلصة الثوم والزنجبيل الحار السنغافورية من «نودل هاوس» 12 كغ

أوراق السيدارت الياباني 100 ورقة

صلصة تشار كوي تياو غير النباتية الخاصة بـ«نودل هاوس»

15.00 غ

روبيان مشوي (وصفة ثانوية)

25.00 غ

قطع صدر دجاج مطهوة بوزن 120 غ

طريقة التحضير:

1. يُنقَع الروبيان في صلصة الصويا لدقيقتين

2. تُصفّى الصويا الزائدة ويوضَع الروبيان في الفرن لشوائه لمدة 3 دقائق.

3. في الوقت نفسه يتمّ تسخين الزيت في مقلاة التشويح.

4. يُضاف الثوم ويتمّ قليه حتى تفوح الرائحة.

5. يُضاف البيض ويتمّ خفقه بهدوء حتى ينضج.

6. يُضَاف خليط الفاصولياء المبرعمة مع الملفوف والدجاج ومسحوق الكاري حتى يصبح ساخناً.

7. تُضَاف المعكرونة وتُشوَّح جيداً إلى أن تسخن.

8. تُضَاف صلصة تشار كوي تياو وصلصة الزنجبيل الأحمر الحارة وصلصة الصويا الحلوة وتُخلَط جيداً حتى تصبح ساخنة.

تحضير الطبق:

1. تُوضَع المكونات في وعاء ويُضَاف الروبيان فوقها كما في الصورة.

2. يُزيَّن الطبق بالكراث المقلي والبصل الأخضر وأوراق السيدارت والثوم والفلفل الأحمر وشريحة الليمون كما في الصورة.

طريقة تحضير النودلز السنغافورية مقدمة من مطعم ذا نودلز هاوس.