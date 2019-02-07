خالد عبدالرحمن: «هذا أنا» على شاشة «الإمارات»

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

تبدأ قناة «الإمارات»، بعد غد، عرض الحلقة الأولى من برنامج «هذا أنا»، مع الفنان السعودي خالد عبدالرحمن في أول ظهور إعلامي له بعد شفائه من المرض الذي ألمّ به في الفترة الأخيرة.

تتناول الحلقة، التي تقدمها الإعلامية ندى الشيباني، جديد النجم السعودي لجمهوره، ولمحة عن أهم خطواته الفنية المقبلة، بالإضافة إلى تفاصيل عن بداياته ليكشف أسرار ومواقف كثيرة تراوح بين الطريف والعميق وموضوعات تخص عائلته وحياته الخاصة.

وتشهد الحلقة التي تعرض مساء بعد غد مفاجآت تكشف عن الجانب المرح في شخصية خالد عبدالرحمن. وسيتحدث خالد عبدالرحمن عن النهضة التي تعيشها المملكة العربية السعودية هذه الأيام، متطرقاً إلى تفاصيل خطه الفني والرسالة الإبداعية التي قضى عمره محاولاً صياغتها.

الحلقة تشهد

مفاجآت تكشف

عن الجانب المرح

في شخصية الضيف.