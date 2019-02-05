راغب علامة ومحمد عساف يلتقيان جمهورهما في «المجاز»

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

عبّر الفنان اللبناني راغب علامة، سفير النوايا الحسنة في الأمم المتحدة، عن سعادته بلقاء جمهوره على مسرح المجاز، مشيراً إلى أن هذه الحفلات تسهم في تجديد وتقوية علاقة الفنان بمحبيه، كما أنها تسهم في نشر جديد أعماله التي ينوي تقديمها على مسرح المجاز، إلى جانب عدد من أجمل أعماله التي لاقت رواجاً واستحساناً من الجمهور.

وقال علامة: «أشكر إمارة الشارقة ومسرح المجاز والجمهور المحب والذواق للفن على دعوتي لهذه الأمسيات في هذا البلد الجميل والمعطاء الذي لطالما كان منبراً للمحبة والسلام، وما يسعدني أكثر أن هذه الأمسيات تقام في عام التسامح، هذا العنوان الكبير والإنساني الذي اختارته الإمارات لنفسها لتتوّج جهودها بهذا العنوان الإنساني، لنسهم كفنانين بإرسال رسائل نبيلة وقيّمة من خلال الأغنيات التي نقدمها، فالفنّ هو رسالة سامية وراقية تتجاوز الحواجز والحدود والمواقف وتقدم للإنسانية مفاهيم أكثر جمالاً».

ويطل محبوب العرب الفنان محمد عساف، للمرة الثانية على جمهوره في مسرح المجاز، يوم الجمعة المقبل، في حفل يجمعه مع الفنان اللبناني راغب علامة، في إمارة الشارقة، ليقدم الفنانان لجمهورهما باقة مختارة من أجمل الأغنيات التي اشتهرا بها، والتي شكّلت بتنوعها حضورهما الفني على الساحة الغنائية العربية.

وقال محمد عساف: «إن مشاركتي ضمن الأمسيات الغنائية التي ينظمها مسرح المجاز الذي يعدّ واحداً من المسارح العربية العريقة، تعد إضافة مميزة لمسيرتي الفنية، حيث إن اللقاء مع جمهور متنوع من مختلف أنحاء الوطن العربي أمر يحفّز الفنان على تقديم كلّ ما هو جديد ونوعي، كما أن مشاركتي إلى جانب نخبة من كبار نجوم الغناء العربي تشرفني وتضيف إلى تجربتي الكثير».

- علامة وعساف يقدمان أجمل أغنياتهما على مسرح المجاز.