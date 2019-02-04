بوينغ تجهز طائرات 777X منخفضة الكلفة

المصدر: المصدر: غرافيك نيوز

دفع نجاح طائرة 777 شركة بوينغ للتوسع في هذه الطرز، وإضافة 777X وسيشمل هذا الخط طرازي 8X و9X، حيث تكون طائرة 9X بسعة مقعدية تتسع لـ 400 مسافر ، وأعلنت بوينغ أن هذا الطراز سيوفر غرفاً اضافية للمسافرين، وسعة مسافرين أكثر ومساحة أكبر للحقائب داخل المقصورة ونوافذ أكبر بـ15٪،وإضاءة جديدة مع تحسين التصميم الداخلي للمقصورة، أما المحركات فهي من جنرال إلكتريك GE9X ذات كفاءة وقوة هائلة تتميز باستهلاك وقود اقتصادي، ايضاً تعمل الأجنحة الملتوية الطويلة على المساعدة لتخفيف استهلاك الوقود، كما تنتهي بأطراف قابلة للطي للمساعدة على التوقف في المطارات من دون شغل مساحة كبيرة، إذ إن أقصى عرض بين الأجنحة سيصل إلى 71.8 متراً، كما أن استخدام الكربون فايبر في الجسم والأجنحة سيحسن من استهلاك الوقود، ويجعلها غير قابلة للمقارنة مع غيرها من الطائرات.

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