250 خبيراً وفناناً يبحثون في الرياض تنمية الإبداع

المصدر: يوسف العوضي - الرياض

انطلق في العاصمة السعودية الرياض، أمس، ملتقى الإبداع الثقافي، الذي تنظمه الهيئة العامة للثقافة والمجلس الثقافي البريطاني، بمشاركة أكثر من 250 من الخبراء والطلاب والفنانين.

ويقدم الملتقى مجموعة مميزة من المتحدثين الرئيسين الممثلين لمختلف القطاعات الثقافية والإبداعية من مختلف أنحاء منطقة الخليج والمملكة المتحدة؛ يتقدمهم الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للثقافة المهندس أحمد بن فهد المزيد، والرئيس التنفيذي للمجلس الثقافي البريطاني كياران ديفان. ويُعقد الملتقى الذي يُعدّ الأول من نوعه في السعودية، على مدى يومين، في مركز الملك فهد الثقافي في الرياض، ويستهدف بشكل رئيس مناقشة الإمكانات الاجتماعية والاقتصادية والإبداعية المهمة في منطقة الخليج، والتخطيط حول كيفية تعاون الحكومات والمؤسسات والخبراء المبدعين والمجتمع بشكل عام، وبحث تمكين وتوفير الفرص الذهبية المستقبلية من الوظائف والمهارات وتطويرها للأجيال المقبلة. كما سيتضمن الملتقى منصة لإثراء وإبراز صُناع القرار حول المهارات الإبداعية، وممثلين رئيسين من خبراء المنظمات الثقافية الرائدة، وذلك لمناقشة مدى أهمية مساهمة الشراكات الدولية وتبادل الخبرات والآراء والأفكار الإبداعية، وتنمية القطاع الإبداعي في التعليم، وكذلك أفضل الطرق الجديدة للتوظيف، ومدى زيادة الاستثمار في المهارات الرقمية للقطاع الثقافي، والأنشطة الاقتصادية، وزيادة معدلات النمو والابتكار.

وقال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للثقافة، المهندس أحمد بن فهد المزيد، إن «الهيئة العامة للثقافة تسعى في ظل التطورات والإنجازات التي شهدتها خلال العام الماضي إلى تعزيز التعاون المشترك والعمل سوياً لدعم القطاع الثقافي، وتعزيز الموقع الريادي للمملكة في المجال الثقافي داخل محيطها العربي والإسلامي، وعلى المستوى الدولي، ومنح العمل الثقافي مزيداً من الحضور الوطني والإقليمي والدولي، من خلال تقديم الدعم الكافي، ومشاركة هذا الدعم في منصة إبداعية كهذا الملتقى، نظراً لما يتميز به من حضور نخبة من الخبراء في القطاعات الإبداعية والثقافية على وجه الخصوص».

من جانبه، قال مدير المجلس الثقافي البريطاني في السعودية أمير رمضان «سيشارك المتحدثون في الملتقى الذين يمثلون أكثر من 10 دول، معارفهم وخبراتهم وأفكارهم لدعم تطوير الاستراتيجيات والسياسات والبرامج الرامية الى خلق قوى عاملة حديثة من المفكرين المبدعين».

وتضم قائمة المتحدثين الرئيسين والمشاركين، الدكتور أحمد العيدروس من جامعة الملك سعود، وهاجر النعيم من المجلس السعودي للأفلام، والدكتورة مائسة صبيحي، ونواف النصار، وممثلين عن مجموعة ترجمان الفائزة بهاكاثون الحج، بالإضافة إلى ممثلين عن «الهيئة العامة للثقافة، اليونسكو، تشكيل، فن جميل، جامعة كينجز في لندن، جامعة لندن للفنون، مختبر الفنون الرقمية، كرييتيف سكوتلاند وكلتشرال إنوفيشنز».