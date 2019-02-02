بيونسيه وجاي زي: كن نباتياً واربح تذاكر حفلاتنا مدى الحياة

المصدر: لوس أنجلوس ــ رويترز

قدمت النجمة الأميركية بيونسيه، وزوجها نجم عالم الموسيقى جاي زي، لجمهورهما فرصة الفوز بتذاكر مجانية لحفلاتهما مدى الحياة، مقابل اتباع حمية نباتية في الأساس لمدة شهر.

وأعلنت بيونسيه عن المسابقة لمتابعيها على «إنستغرام»، وعددهم 123 مليوناً، دعماً لمشروع «جرين برنت»، الذي يشجع الناس على الحد من الإضرار بالبيئة بتناول وجبات نباتية.

وتعهدت بيونسيه بتناول وجبات إفطار أساسها نباتي، وبعدم تناول أي وجبات بها لحوم في أيام الاثنين، بينما وعد زوجها جاي زي بتناول وجبتين نباتيتين بالأساس يومياً.

وكانت دراسة نشرتها دورية ساينس في يونيو الماضي قد خلصت إلى أن تجنب اللحوم ومنتجات الألبان سيقطع أكبر شوط في الحد من الأثر البيئي على الكوكب، نتيجة تقليل الانبعاثات الناجمة عن الحيوانات وتصنيع الأغذية والنقل.