3 أيام من التخفيضات الكبرى في دبي

المصدر: دبي- الإمارات اليوم

أعلنت مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة عن تفاصيل العروض الترويجية الختامية، في عطلة نهاية الأسبوع الأخير من مهرجان دبي للتسوق، حيث يمكن للمتسوّقين التمتع بالعروض الترويجية الإضافية، التي تصل حتى 90%، في العديد من مراكز التسوّق بأنحاء المدينة.

وتستمر هذه العروض الختامية من 31 يناير حتى 2 فبراير، حيث يقدّم أكثر من 3000 متجر أفضل الصفقات والخصومات، ما يتيح للزوّار والسكّان فرصةً أخيرة لا تفوّت، لشراء منتجات بأسعار مخفضة.

تأتي هذه الفعالية المنتظرة، في ختام خمسة أسابيع حافلة بالعروض الترويجية والفعاليات الترفيهية في أنحاء الإمارة، كي تتيح الفرصة للباحثين عن أفضل العروض لاغتنام صفقات لا تضاهى على الأزياء والموضة والجمال، ومستلزمات المنازل، ومنتجات أسلوب الحياة العصرية.

وتضم قائمة الشركاء الاستراتيجيين لمهرجان دبي للتسوق كلاً من: طيران الإمارات، وإعمار (دبي مول)، وماجد الفطيم (مول الإمارات، وسيتي سنتر مردف، وسيتي سنتر ديرة)، ومجموعة عبدالواحد الرستماني، ومجموعة الفطيم (دبي فستيفال سيتي مول)، ونخيل مولز (ابن بطوطة مول، وسوق التنين1، وسوق التنين 2)، وسوق دبي الحرة، وإينوك، ومجموعة الزرعوني (ميركاتو مول)، ومِراس، واتصالات، فيما تتضمن قائمة الرعاة الرئيسين كلاً من: بنك الإمارات دبي الوطني، وفيزا، وجمبو.