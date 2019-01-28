«أطفال المراكز» يتعرفون إلى أسرار «أبوالفنون»

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

نظمت أطفال الشارقة التابعة لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، ورشة لتنمية قدرات الأطفال الإبداعية تحت عنوان «الكتابة لمسرح الطفل»، قدمها مشرف عام النشاط المسرحي بالمراكز، مجدي محفوظ، خلال الفترة من 12 إلى 21 الجاري.

وتعرف الأطفال خلال الورشة إلى عناصر العرض المسرحي ومكوناته التي تعتمد على الحكاية والشخصيات والأزياء والإكسسوار، بهدف تمكينهم من سهولة التفاعل مع النصوص المسرحية، وتقديم مشاهد وعروض مسرحية تبرز مهاراتهم علي الخشبة. في حين ركز الجانب العملي من الورشة على استعراض بعض القصص من خيال الأطفال وتجسيد شخصياتها، ما عزّز من قدرتهم على الارتجال، وتكوين علاقة قوية مع أقرانهم من مختلف الفئات العمرية.