جائزة ساويرس الثقافية تحتفي بـ14 مبدعاً

المصدر: القاهرة - رويترز

أعلنت جائزة ساويرس الثقافية في مصر أسماء 14 فائزاً في فروعها الخمسة لعام 2018، خلال حفل أقيم مساء أول من أمس، في دار الأوبرا.

وفي فرع الرواية - فئة كبار الكتاب، ذهبت الجائزة مناصفة بين سحر الموجي عن رواية «مسك التل»، ونادية كامل عن رواية «المولودة».

وفي فرع الرواية - فئة شباب الأدباء، فاز بالمركز الأول أحمد الملواني عن رواية «الفابريكة»، وفاز بالمركز الثاني أحمد سمير عن رواية «قريباً من البهجة».

أما في فرع القصة القصيرة - فئة كبار الكتاب، ففاز بالجائزة أحمد أبوخنيجر عن مجموعته القصصية «مشاهد عابرة لرجل وحيد».

وفي فئة شباب المؤلفين بجائزة القصة القصيرة، فاز بالمركز الأول محمد الحاج عن مجموعته القصصية «لا أحد يرثي لقطط المدينة»، بينما فازت بالمركز الثاني نهى محمود عن مجموعتها «الجالسون في الشرفة حتى تجيء زينب». وأطلقت مؤسسة ساويرس الاجتماعية عام 2005 جائزة ساويرس الثقافية لمكافأة الأعمال الأدبية المتميزة لكبار وشباب الكتاب المصريين بهدف تشجيع الإبداع الفني، وإلقاء الضوء على المواهب الجديدة الواعدة.

وعلى مدى 13 عاماً تطورت الجائزة، إذ أضاف مجلس الأمناء فروع كتابة السيناريو والكتابة المسرحية، وفي 2013 تمت إضافة فرع النقد الأدبي. وفي كلمته بحفل توزيع الجوائز في دورتها الـ14، قال عضو مجلس أمناء جائزة ساويرس الثقافية الدكتور محمد أبوالغار إن الجائزة «احتلت مكاناً متميزاً في الجوائز الثقافية في مصر والمنطقة كلها بسبب الجدية التامة، والحياد في اختيار الفائزين دون أي تدخل، إضافة إلى أن جوائزها قيمة».

وفاز بالجائزة في فرع كتابة السيناريو - فئة كبار الكتاب، هالة خليل عن سيناريو فيلم «شرط المحبة»، ووسام سليمان عن سيناريو فيلم «بنات روزا».

وفي فئة شباب الكتاب بفرع السيناريو فازت بالجائزة يمنى أكرم خطاب عن سيناريو فيلم «رقية»، وفي فرع النص المسرحي، فاز بالمركز الأول محمود جمال عن نص «سينما 30»، بينما فاز بالمركز الثاني السيد إبراهيم عن نص «الفقيه والفيلسوف».

وفي فرع النقد الأدبي، ذهبت الجائزة مناصفة بين محمد طلعت الجندي عن كتاب «الرؤية الثورية في الرواية المصرية والكورية» ومصطفى بيومي عبدالسلام عن كتاب «فتنة القراءة.. مقاربات تأويلية في الشعر والسرد والنقد الشارح».

وشارك في توزيع الجوائز على الفائزين عدد من نجوم السينما المصرية من بينهم أحمد داود ويسرا وإلهام شاهين وليلى علوي وشيرين رضا.