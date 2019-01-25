صينيون يستنسخون 5 قردة من نوع «مكاك»

المصدر: بكين - د.ب.أ

ذكرت وسائل إعلام رسمية في بكين، أمس، أن خبراء صينيين قالوا إنهم استنسخوا خمسة قردة من نوع «مكاك»، بعد أن تم تعديل جيناته الوراثية، بغرض إحداث اضطرابات في النوم، وذلك في حالة من المتوقع أن تثير مخاوف أخلاقية جديدة بشأن الهندسة الحيوية.

ويشار إلى أن القردة تم استنساخها من قرد مكاك ذكر، بعد تعديل خصائصه الوراثية من أجل إحداث اضطراب في إيقاع الساعة البيولوجية، بحسب ما جاء في مقالتين نشرتا في مجلة «ناشيونال ساينس ريفيو» المحلية الصادرة باللغة الإنجليزية.

ويقول العلماء، الذين يعملون في «معهد العلوم العصبية بأكاديمية العلوم الصينية» في شنغهاي، إن القردة المستنسخة ستكون مثالية لغرض البحث عن علاجات محتملة لاضطرابات النوم، التي ترتبط لدى البشر بأمور مثل الاكتئاب والأمراض العصبية.

وكان العلماء الصينيون أعلنوا، العام الماضي أيضاً، ميلاد أول قردين مستنسخين، وهما تشونج زونج وهوا هوا، باستخدام التقنية نفسها التي تم من خلالها إنجاب النعجة دوللي منذ نحو 20 عاماً. وقد تم استنساخ القردة الخمسة في شنغهاي باستخدام الطريقة نفسها، وهي نقل نواة الخلية الجسدية.