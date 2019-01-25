محبّو «صراع العروش» يجتمعون في برلين

المصدر: برلين- رويترز

تدفّق محبّو المسلسل التلفزيوني الشهير «صراع العروش» (جيم أوف ثرونز) على برلين، لزيارة معرض لوحات فريد لأجزاء لم تظهر من قبل في العالم الخيالي الذي ابتكره الكاتب جورج آر. آر. مارتن.

وجمع المعرض أعمال فريق مؤلف من 40 فناناً شاركوا في رسم لوحات عن المسلسل الذي تعرضه شبكة (إتش.بي.أو)، وزيارته متاحة بالمجان حتى 29 يناير الجاري في محطة محولات كهربائية مهجورة في حي راينيكندورف بالعاصمة الألمانية.

وجاء جمهور المسلسل من أماكن بعيدة، منها بوليفيا وإسبانيا، ليشهدوا افتتاح المعرض الذي اعتمد على كتاب موسوعي وصف منشأ العالم الخيالي الذي صوّره مارتن في سلسلة كتبه «أغنية الجليد والنار»، وتظهر اللوحات قلاعاً ومناظر طبيعية وحيوانات من مواقع لم تظهر من قبل في المسلسل الذي من المقرر عرض موسمه الثامن في شهر أبريل المقبل. وتظهر لوحات المعرض على الجدران الحجرية للمحطة التي بناها المهندس المعماري هانز هاينريش مولر في عام 1926، واستلهم تصميمها من صور حصون العصور الوسطى.

- جمع المعرض أعمال

40 فناناً شاركوا

في رسم لوحات

عن المسلسل