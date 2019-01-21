«مهرجان للمأكولات».. 17 يوماً مع الأطباق العالمية

تنطلق الدورة السادسة من مهرجان دبي للمأكولات في 21 فبراير المقبل، وتستمر حتى التاسع من مارس المقبل، لتقدّم عروضاً تعزز مكانة دبي عاصمة لفنون الطهي والأطباق العالمية، وتبرز التنوّع المميّز الذي تمتاز به المدينة مع احتضانها لأكثر من 200 جنسية.

ويسلط المهرجان الضوء أيضاً على الجانب الاجتماعي في دبي من خلال تجمّع الأهل والأصدقاء على مختلف الموائد في مطاعم المدينة المتعددة. ويحفل مهرجان دبي للمأكولات، الذي تنظّمه مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، ببرنامج حافل بالفعاليات والأنشطة التي ستقام على مدار 17 يوماً، والتي تتضمن «أسبوع دبي للمطاعم»، و«كانتين الشاطئ»، و«الجواهر الخفية».

دبي - الإمارات اليوم