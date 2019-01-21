الشقيري وغاردنر ضمن الملهِمين في «يوم الشباب»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلن منظمو مهرجان طيران الإمارات للآداب عن انضمام أسماء جديدة لدورته المقبلة، أبرزها أحمد الشقيري، الذي يعد من أكثر الشخصيات الإعلامية تأثيراً في العالم العربي، ومؤلف رواية «البحث عن السعادة» كريس غاردنر، الذي تحولت روايته لفيلم حقق نجاحاً كبيراً، وسيشارك الشقيري وغاردنر في يوم الشباب إلى جانب جنيفر بالمييري، والدكتور عبدالله المغلوث، والدكتورة رفيعة غباش، وإيزابيل أبوالهول.

ويمكن للشباب الذين تراوح أعمارهم ما بين 16 و35 حضور يوم الشباب، في السابع من مارس المقبل، والذي يُعد أبرز فعاليات مهرجان طيران الإمارات للآداب هذا العام. وأشادت، مديرة المهرجان، أحلام بلوكي بفعاليات يوم الشباب وبأثرها الثقافي التربوي على الأجيال. وقالت «من المتوقع أن يكون يوم الشباب من أكثر فعاليات السنة تشويقاً وفائدة، نظراً لوجود نخبة مشاركة من ألمع الأسماء وأشهر الكتّاب في العالم». وأضافت «صمم برنامج يوم الشباب لإلهام الشباب من جميع أنحاء المنطقة وتوعيتهم وتحفيزهم، إذ يحتضن مشاركين بارزين من ثقافات مختلفة، سيجلبون معهم قصصهم ورؤاهم وخبراتهم الملهمة، وأنصح جميع الشباب بعدم الامتثال لتوقعاتهم أو توقعات الآخرين، بل أن يمضوا قدماً للمشاركة في إنجاز حدث استثنائي بكل المقاييس».

وسيقدم أحمد الشقيري مقدم البرامج التلفزيونية الشهير، إرشادات حول كيفية إدارة وتطوير الجوانب الخمسة المهمة في الحياة: العقل، والجسم، والمال، والناس، والبيئة، ويقدم نصائح عملية حول كيفية تطوير كل من هذه الجوانب، وتعزيز النجاحات لتحقيق حياة أفضل.

كما سيتحدث كريس غاردنر أحد المتحدثين الأكثر تحفيزاً في العالم، عن قصة حياته، وكيف تمكن من الخروج من محنة الفقر والتشرد وأصبح من أنجح تجار الأسهم، وهو أيضاً يقوم بتربية ابنه بمفرده.