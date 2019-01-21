«كتاب أخضر» يحقق «المفاجأة».. ويعزّز فرصه في «الأوسكار»

المصدر: لوس أنجلوس - رويترز

حقق فيلم «كتاب أخضر» (غرين بوك) المفاجأة، أول من أمس؛ وفاز بجائزة رابطة المنتجين لأفضل فيلم لعام 2018، ما يعزز فرصه قبل أيام من إعلان الترشيحات للفوز بجوائز أكاديمية فنون وعلوم السينما «الأوسكار»

واختارت رابطة المنتجين الأميركيين في حفلها الـ30 الفيلم، وهو من بطولة ماهرشالا علي وفيجو مورتنسين، ويدور حول عازف بيانو أميركي من أصل إفريقي وسائقه الأبيض في أوائل الستينات في الجنوب الأميركي، ليفوز بجائزة أفضل فيلم، ما يجعله منافساً قوياً في ترشيحات الأوسكار.

وفي السنوات السابقة غالباً ما كان يحصد الفيلم الحائز جائزة رابطة المنتجين جائزة أوسكار أفضل فيلم.

وكانت التوقعات تشير إلى أن المنافسة على جائزة المنتجين لأفضل فيلم ستنحسر بين فيلمي «مولد نجمة» (إيه ستار إز بورون) و«روما».

وكان فيلم «كتاب أخضر» قد حصل في وقت سابق، الشهر الجاري، على جائزة غولدن غلوب لأفضل فيلم موسيقي أو كوميدي.

وفاز فيلم «الرجل العنكبوت: في عالم العنكبوت» (سبايدر- مان: إنتو ذا سبايدر فيرس) بجائزة أفضل فيلم رسوم متحركة، كما حصل فيلم «ألن تصبح جاري؟» (وونت يو بي ماي نيبور؟) على جائزة أفضل فيلم وثائقي، ومسلسل «الأميركيون» (ذي أميركانز) على جائزة أفضل مسلسل درامي.

ومن المقرر أن يقام حفل توزيع جوائز الأوسكار في 24 فبراير المقبل.

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فبراير المقبل، حفل توزيع جوائز الأوسكار.