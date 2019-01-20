دونوف تبيع فساتين أنيقة.. لم تجد لها خزانات تكفيها

المصدر: باريس - رويترز

يعرض فستان مطرز ارتدته الممثلة الفرنسية كاترين دونوف، عندما قابلت المخرج ألفريد هيتشكوك، للمرة الأولى عام 1969، من بين عشرات الفساتين الأنيقة التي ستطرح للمزاد في باريس قريباً، حيث من المقرر أن تشارك نجمة السينما الفرنسية بمجموعتها من فساتين إيف سان لوران.

وسيعرض نحو 130 فستاناً فريداً من إبداع المصمم الراحل لدونوف التي كانت صديقة مقربة، للبيع في مزاد بدار كريستيز، الخميس المقبل. وتشمل هذه الفساتين فستاناً ذهبي اللون ارتدته دونوف لإحدى حفلات الأوسكار. ومن المتوقع أن يباع هذا الفستان بما يراوح بين 2000 و3000 يورو (3400 دولار).

وقررت دونوف - وهي من محبي الموضة، وكثيراً ما تشاهد في عروض الأزياء في باريس - بيع الفساتين بعد أن باعت منزلاً في نورماندي بشمال فرنسا كانت تخزنها فيه لعقود.

وقالت رئيسة دار كريستيز في فرنسا فرانسوا دي ريكليه: «عندما وجدت نفسها تملك كل هذه الملابس، لم يكن لديها خزانات كبيرة بما يكفيها كلها».

ولم تحدد دونوف، (75 عاماً)، إن كانت الأموال التي ستجمع من بيع الفساتين ستخصص لأي غرض.