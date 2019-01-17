«واحة السجّاد» في دبي تعود بـ 15 ألف قطعة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت جمارك دبي، المنظّمة لـ«واحة السجّاد»، أن النسخة الـ24 من المعرض ستقام في منطقة «سيتي ووك» في الفترة من 20 الجاري، وحتى 14 فبراير المقبل، وستضم 15 ألف قطعة بقيمة مليار درهم.

ويشهد المعرض في دورته الجديدة حُلة جديدة بتنظيمه في قلب دبي النابض، منطقة «سيتي ووك»، الوجهة العصرية الرائدة من «مِراس»، التي تُعد إحدى أهم مناطق الجذب السياحي في دبي.

واعتمدت لجنة «واحة السجّاد» الشعار الجديد للمعرض، المستوحى من طريقة لفّ السجّاد العريق، ليعكس ارتباط هذه الصناعة بتاريخ الشعوب منذ القدم، فالسجادة لها تأثير كبير في إضفاء جمال على المكان الذي توضع فيه.

واستُخدمت شخصية كرتونية للتسويق للواحة في دورتها الجديدة، وهي «زولية»، ووقع الاختيار على تلك الكلمة المحلية التي تعني سجادة، بهدف الترويج للهجة المحلية، وترسيخ الموروث الثقافي الإماراتي؛ أحد الأهداف الاستراتيجية لمعرض «واحة السجاد 2019».

وقالت رئيس لجنة «واحة السجّاد» في جمارك دبي، فريدة فاضل، إن معرض الواحة يُعد منصة مثالية للترويج لصناعة السجاد اليدوي عالمياً، لما يتميز به من استقطاب أفضل أنواع السجاد الفاخر. بينما أكدت نائب رئيس لجنة «واحة السجاد» في جمارك دبي، مريم الشامسي، أن دورة هذا العام تتميز بالعديد من الفعاليات، إذ تشهد انضمام سهيلة الخزعلي أول إماراتية تحترف صناعة السجاد، وتتخذ من منزلها مقراً للعمل.