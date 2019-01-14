قائمة المرشحين لـ «بريت الموسيقية».. حيوية وشابة ونسائية

المصدر: لندن - رويترز

هيمنت المواهب الشابة على قائمة المرشحين لجوائز بريت الموسيقية البريطانية، التي تعلن الشهر المقبل، من بينها أسماء لامعة مثل آن - ماري ودوا ليبا وجيس جلين.

وتدخل آن - ماري المنافسة على أربع جوائز، وهي: أفضل فنانة بريطانية، وأفضل ألبوم بريطاني في العام عن ألبومها «عبر عن رأيك» (سبيك يور مايند)، وأفضل أغنية بريطانية منفردة، وأفضل أغنية بريطانية مصورة في العام عن أغنيتها «2002». وتعلن جوائز بريت بحفل في 20 فبراير المقبل في لندن.

أما دوا ليبا، فترشحت في فئة الأغنية المنفردة عن أغنية «لا يهمني على الإطلاق» (آي.دي.جي.إيه.إف) وكذلك أغنيتها «قبلة واحدة» (وان كيس) بالتعاون مع منسق الموسيقى كالفين هاريس. والأغنيتان مرشحتان أيضاً لجائزة أفضل أغنية مصورة في العام.

وتنافس جلين في أربع فئات، من بينها أفضل فنانة بريطانية، وأفضل أغنية منفردة عن أغنيتها «سأكون هناك» (آيل بي ذير). وترشحت أغنية «تلك الأيام» (ذيس ديز) التي تصدرت قوائم الأغاني وتغنيها جلين مع المغني دان كابلين ومغني الراب ماكلمور لجائزة أفضل أغنية منفردة وأفضل أغنية مصورة. وحاز جورج إزرا بأغنيته الناجحة «بندقية» (شوت جان) ثلاثة ترشيحات، وهي: أفضل فنان بريطاني، وأفضل أغنية منفردة، وأفضل ألبوم عن ألبومه «عند تامارا». وسيخوض المنافسة أمام سام سميث وكريج ديفيد وأفيكس توين وجيجز على جائزة أفضل فنان بريطاني منفرد. وقال الرئيس التنفيذي لجوائز بريت والشركة البريطانية للتسجيلات الصوتية جيوف تيلور: «إذا نظرت للقائمة فستراها حيوية وشابة ومتنوّعة ونسائية بالفعل». وأضاف: «إنها قائمة رائعة حقاً تعكس المشهد الموسيقي خلال العام».