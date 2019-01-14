«جلف فوتو بلس» يعلن عن أسبوع التصوير «أقصر مسافة بيننا»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلن «جلف فوتو بلس» عن المعرض الرئيس لأسبوع التصوير 2019، تحت عنوان «أقصر مسافة بيننا.. قصص من البرنامج العربي للتصوير الوثائقي»، الذي يقدمه كل من الصندوق العربي للثقافة والفنون - آفاق، والسركال أفنيو، بالتعاون مع صندوق الأمير كلاوس ومؤسسة ماغنوم، ويقام في «كونكريت» المبنى متعدد التخصصات في السركال أفنيو، في الفترة من الرابع إلى التاسع من فبراير المقبل.

المعرض الذي تشرف عليه القيّمة الفنانة جيسيكا موراي من مؤسسة Al-Liquindoi، يضم أعمالاً مختارة لسبعة مصورين حاصلين على منح من البرنامج العربي للتصوير الوثائقي، حيث يقدم البرنامج الدعم والإرشاد للمصورين من جميع أنحاء المنطقة العربية. وتتضمن الأعمال المعروضة: فسحة مستهدفة ــ إلسي الحداد: ويوثق حياة السجناء في لبنان بعد خروجهم من السجن، ومحاولتهم العودة إلى المجتمع.

تقاطعات ــ هشام جردف: يستكشف جردف تأثير التطور العمراني في المغرب على المجتمع والهوية المغربية. الهلال غير الخصيب ــ ناديا بسيسو: يظهر العمل تتبعها لخط أنابيب ينقل المياه من البحر الأحمر إلى البحر الميت، حيث تظهر عليه آثار الحرب والاضطرابات البيئية.

عيش حب لاجئ ــ عمر إمام: يطلب إمام من اللاجئين تخيل أحلامهم ومحاولة إحيائها من جديد.

على غرب الحياة ــ زيد بن رمضان: يقوم المصور بتصوير مشاهد من قرى تعدين الفوسفات في تونس، التي تظهر الفقر الذي لايزال قائماً، على الرغم من إسهام الفوسفات في الاقتصاد التونسي.

غبار القمر ــ محمد مهدي: مشروع من وادي القمر في الإسكندرية، حيث يظهر المصور تأثير الغبار السام الذي ينبعث من مصنع الأسمنت حول البيئة الحضرية المحيطة بالوادي.

صنع في البيت ــ هبة خليفة: دراسة واقعية وصادقة عن الجسد النسائي وكل أشكال الإيذاء التي تتحملها النساء في مصر لمجرد كونهن إناثاً.

وتتيح مشروعات التصوير الفوتوغرافي الوثائقي مشاهدة وتجربة القضايا التي تؤثر في المنطقة من دون الإضافات التي غالباً ما تحول القصص إلى إحصاءات وتكرار بصري.