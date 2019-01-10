رئيس وزراء أستراليا «المعدّل».. كلتا قدميه يسار

المصدر: سيدني - رويترز

واجه رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون موقفا محرجاً أمس، بعد أن التقطت له صورة عائلية قام موظفو مكتبه بتعديلها ليظهر فيها وكأن كلتا قدميه يسار.

وكان من المقرر أن تكون الصورة التي يظهر فيها موريسون مع زوجته وطفلتيه هي الصورة الرسمية الجديدة لموقعه الشخصي، لكن محاولة مساعديه تعديل الصورة بحيث يبدو مرتدياً حذاء أبيض نظيفاً انتهت به وكأن كلتا قدميه يسار.

وأثار الخطأ المحرج قدراً من السخرية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وذكر متحدث باسم رئيس الوزراء أن مساعدي موريسون عدلوا الصورة دون موافقته أو حتى معرفته.

ولجأ موريسون إلى «تويتر» في محاولة لاحتواء الموقف، وقال مازحاً إنه كان بإمكانهم بدلاً من ذلك تكثيف شعره الخفيف.