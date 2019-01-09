الأردنيون أصبح بإمكانهم استقلال «التاكسي الطائر»

المصدر: عمان - رويترز

وجد الأردنيون، الذين يتطلعون إلى الانتقال بسرعة من مكان إلى آخر، ضالتهم أخيراً، بعد أن أصبح بإمكانهم استقلال «التاكسي الطائر». وتتيح خدمة التاكسي الطائر للراكب تفادي الازدحام والعقبات المرورية في الشوارع المكتظة على الأرض، واختصار زمن الرحلات. بالإضافة إلى هذا الهدف الرئيس، تتيح المبادرة للركاب فرصة رؤية العاصمة عمّان من الجو، والتقاط صور للمدينة من الأعلى.

وأطلقت الخدمة الجديدة أكاديمية النسر الذهبي للطيران، بالتعاون مع قدامى المحاربين من سلاح الجو الملكي الأردني.

وقال مدير تطوير الأعمال والتسويق في أكاديمية النسر الذهبي أيمن الحسن، إن من بين الأهداف الأخرى لخدمة التاكسي الطائر، توفير فرض العمل لقدامى المحاربين والمهندسين المتقاعدين.

ومنذ إطلاقها في أكتوبر الماضي، نقلت طائرات الهليكوبتر عشرات المسافرين في رحلات سياحية حول عمان. وتبلغ تكلفة الرحلة التي تستغرق نحو 15 دقيقة 55 ديناراً أردنياً (77.5 دولاراً) للفرد الواحد.

ومن بين الذين قاموا بالرحلة محمد الحميدي، البالغ من العمر 20 عاماً. وقال إن الرحلة جعلته يقع في حب عمّان بشكل أكبر من أي وقت مضى.

وستبدأ الشركة قريباً في توفير رحلات إلى المعالم الشهيرة في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك وادي رم والبحر الميت والبتراء. وتأمل الأكاديمية إطلاق رحلات إلى بلدان أخرى في المنطقة.