ملتقى ثقافي في دبي يحتفي بالذكرى الـ 150 لميلاد غاندي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

ينطلق بعد غد في ملعب دبي الدولي للكريكيت ملتقى ثقافي حافل بمجموعة من البرامج الهندية والعربية، احتفاء بالذكرى الـ150 لميلاد المهاتما غاندي، الزعيم الروحي للهند، تحت شعار «فكرة الهند». وأفاد منظمون للمهرجان خلال مؤتمر صحافي عقد أمس في دبي، بأن رئيس المؤتمر الوطني الهندي راهول غاندي، سيكون الضيف الرئيس في الحدث الذي يتوقع أن تشارك فيه الآلاف.

ويأتي المهرجان الثقافي بالتزامن مع انطلاقة مبادرة «عام التسامح» في دولة الإمارات، إذ سيتحدث راهول غاندي عن «جهود الهند تحت رئاسة الزعيم العالمي وأبوالهند الروحي المهاتما غاندي من أجل تحقيق التسامح». وسيضم المهرجان برامج ثقافية وفنية ستسلط الضوء على التاريخ الطويل للتفاعل الثقافي بين الهند والإمارات.

من جانبه، قال رئيس لجنة المؤتمر الوطني الهندي في دولة الإمارات هيمانشو وياس، خلال المؤتمر: «إن الهدف الرئيس لزيارة راهول غاندي، هي إعلان تضامنه مع مبادرة عام التسامح في الإمارات التي أطلقها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة».

وأضاف أن راهول غاندي أكد في مقابلة صحافية في نيودلهي، على علاقة دولة الإمارات المميزة مع الهند عبر عقود عدة من التعاطف الودي والثقة المتبادلة، مضيفاً «لا أشعر أبداً بأنني غريب كلما زرت الإمارات، فهي بلاد رخاء وسلام وأمان. وآمل أن يكون للبلدين مستقبل أكثر إشراقاً من التعاون الراسخ والشراكة الاقتصادية المبنية على قيم التسامح المشتركة، والانفتاح والاحترام المتبادل».

وأضاف أن «الإمارات نموذج يحتذى به في القرن الـ21، وهناك أشياء كثيرة يجب أن تتعلمها دول العالم من هذا المركز الاقتصادي الحديث السريع النمو، الذي يضم أكثر من 200 جنسية وشركات طيران دولية والعديد من الإنجازات العجيبة الأخرى».

وتابع راهول في تصريحاته: «أعتبر زيارتي للإمارات خلال عام التسامح شرفاً عظيماً لي في الوقت الذي تحتفل فيه الهند بالذكرى الـ150 لميلاد المهاتما غاندي أبوالوطن والزعيم الروحي للهند».

راهول غاندي:



«الإمارات نموذج يحتذى به، ولا أشعر أبداً بأنني غريب كلما زرتها، فهي بلاد رخاء وسلام وأمان».