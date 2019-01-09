مصر تسترد خرطوش الملك أمنحتب الأول

المصدر: الأقصر (مصر) - د.ب.أ

أعلنت وزارة الآثار المصرية تسلمها قطعة أثرية منحوتة من الحجر عليها خرطوش الملك أمنحتب الأول، كانت معروضة في المتحف المفتوح بمعبد الكرنك، والتي كانت قد سرقت وهربت من مصر بطريقة غير شرعية.

وقال المشرف العام علي إدارة الآثار المستردة في وزارة الآثار شعبان عبدالجواد، أمس، إن الوزارة نجحت من خلال متابعة إدارة الآثار المستردة المستمرة للمواقع الإلكترونية لصالات المزادات العالمية من رصد القطعة التي كانت معروضة في إحدي صالات المزادات بلندن، وعلى الفور اتخذت كل الإجراءات اللازمة للتحفظ على القطعة ووقف بيعها لحين استعادتها.

وأشار عبدالجواد إلى التعاون المثمر بين وزارة الآثار ووزارة الخارجية المصرية والجهود الحثيثة الرامية لاستعادة القطعة الأثرية المُهربة، وتضافر جهود جميع الجهات البريطانية المعنية والسفارة المصرية في لندن حتى نجحت في وقف بيع القطعة واستعادتها، واستلام السفارة المصرية بلندن لها في شهر سبتمبر الماضي.