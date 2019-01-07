تلفزيون دبي: بث مباشر فجر اليوم لحفل جوائز «غولدن غلوب»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلن تلفزيون دبي بقنواته المتعدّدة، ممثلاً بقناة «دبي ون»، عن افتتاح موسم الجوائز العالمية، بتغطيته الحصرية والمباشرة لحفل جوائز غولدن غلوب 2019 الـ76، الذي تنظمه رابطة هوليود للصحافة الأجنبية، لتكريم أفضل الأعمال السينمائية والتلفزيونية لعام 2018، ويعدّ واحداً من أهم الجوائز في مجال السينما والتلفزيون.

وأشارت مديرة القنوات العامة في مؤسسة دبي للإعلام، سارة أحمد الجرمن، إلى حرص القناة على تقديم أهم الفعاليات والأحداث السينمائية والفنية العربية والعالمية، خصوصاً أنها تمتلك الحقوق الحصرية، حيث سيتابع الجمهور أولاً تغطية وبث حفل توزيع جوائز غولدن غلوب 2019، فجر اليوم الإثنين، بحضور نجوم الفن السابع، كذلك التغطية الحصرية والمباشرة لحفل توزيع جوائز نقابة ممثلي الشاشة في نسختها الـ25 على الهواء مباشرة، يوم الإثنين 28 الشهر الجاري، فيما ستختتم القناة التابعة لمؤسسة دبي للإعلام مواكبتها وتغطيتها الحصرية لموسم الجوائز العالمية بحفل توزيع جوائز (BAFTAS) من لندن يوم الأحد 10 فبراير المقبل، وحفل توزيع جوائز الأوسكار أواخر شهر فبراير المقبل.

وسيتابع جمهور «دبي ون» حفل توزيع جوائز غولدن غلوب 2019 على الهواء مباشرة، ابتداءً من الساعة الخامسة فجر اليوم بتوقيت الإمارات، على أن تتم إعادة بث الحفل على قناة «دبي ون» في التاسعة من مساء اليوم، فيما ستكون الإعادة الثانية مساء يوم الجمعة المقبل.

من جهة أخرى، تواكب إدارة الإعلام الرقمي في قطاع الإذاعة والتلفزيون، حفل توزيع الجوائز عبر تغطية رقمية تجعل المتابع في قلب الحدث، من خلال الخدمات الرقمية التي ستتابع لحظة بلحظة وقائع الحفل الذي سيتابعه الملايين حول العالم، حيث ستقوم حسابات المؤسسة على المواقع الاجتماعية بتغطية هذا الحدث بطرق ووسائل مبتكرة، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني الخاص الذي أطلقته مؤسسة دبي للإعلام من خلال الرابط الإلكتروني (http:/‏‏/‏‏www.dmi.ae/‏‏Dubai1awardseason/‏‏).

سارة أحمد الجرمن:

«تقديم أهم الفعاليات والأحداث السينمائية العالمية، وتغطية رقمية متميزة».