«الصيد على الجليد» ينطلق بـ 141 ألف مشارك

المصدر: سيؤول - رويترز

شاركت أعداد غفيرة في مهرجان الصيد على الجليد في كوريا الجنوبية، أمس، متحدين درجات حرارة تحت الصفر لصيد أسماك السلمون من بحيرة متجمدة.

وذكر منظمون أن نحو 141 ألفاً شاركوا في اليوم الأول للمهرجان، وأمضوا الوقت فوق بحيرة متجمدة لصيد الأسماك، من خلال ثقب صغير حفر في طبقة الجليد السميكة، بينما قفز البعض في المياه المتجمدة لاصطياد أسماك السلمون بأيديهم.

وفي ختام اليوم يطهو المشاركون ما اصطادوه ويتناولون الطعام معاً.

ويستمر المهرجان حتى 27 من الشهر الجاري في هواتشون في إقليم جانجون على بُعد 120 كيلومتراً من العاصمة سيؤول.

وقال محافط هواتشون، تشوي مون سون، إن نحو 1.7 مليون شخص شاركوا في مهرجان العام الماضي، من بينهم 120 ألف سائح أجنبي.