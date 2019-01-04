جناح الإمارات في «الجنادرية» يستقطب الجمهور السعودي

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

تتواصل فعاليات الجناح الإماراتي الذي تشرف عليه دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، في الدورة 33 من المهرجان الوطني للتراث والثقافة «الجنادرية»، في العاصمة السعودية الرياض، والذي يقام تحت شعار «وفاء وولاء»، بمشاركة مجموعة من الجهات والمؤسسات الحكومية والخاصة، ويستمر لغاية 9 يناير الجاري.

ويستقطب الجناح منذ انطلاقة المهرجان اهتمام الجمهور السعودي، للاطلاع على التراث الإماراتي، كما يعكس الجناح جهود تعزيز الوعي بالتراث الإماراتي الغني، باعتباره أحد مكونات الهوية الوطنية، بالإضافة إلى الترويج لإمارة أبوظبي وجهة سياحية مفضّلة في السوق السعودية.

وأكد وكيل دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، سيف سعيد غباش، أنّ المشاركة الإماراتية في المهرجان تعكس مدى عمق وترابط علاقات المحبة والإخاء بين الشعبين الإماراتي والسعودي، كما نوه بالتعاون بين مختلف الجهات المشاركة التي تعمل معاً على إحياء التراث وحفظه ونقله إلى الأجيال المقبلة.

وأضاف: «يمثل هذا الحدث الثقافي الضخم أحد أهم المنابر إقليمياً للاحتفاء بتراثنا الأصيل وتاريخنا العريق، وذلك انطلاقاً من المشتركات التاريخية والثقافية والتراثية والاجتماعية التي تربط الدولة ببلدان مجلس التعاون لدول الخليج العربي، ويتجلى ذلك في العديد من الجهود المشتركة في مختلف المجالات. كما أنّ المهرجان يتيح الفرصة أمامنا للترويج للمرافق والمنتجات السياحية والمشاريع الثقافية المميزة في إمارة أبوظبي، بما فيها المتاحف وبخاصة قصر الحصن ومتحف اللوفر أبوظبي، ومركز جامع الشيخ زايد الكبير، وغيرها من الوجهات الترفيهية المعاصرة مثل عالم فيراري، وياس ووتروورلد، إلى جانب الفعاليات الأخرى التي تنظمها دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي على مدار العام».

أهازيج شعبية

يتميز جناح دولة الإمارات المشارك في مهرجان الجنادرية هذا العام بأنشطة تفاعلية تسهم في تعريف الزوار بعناصر التراث. حيث يستقبل الجناح زواره على وقع الأهازيج الشعبية بما فيها عروض العيالة، والحربية واليولة والعازي وفن الشّلة، إلى جانب إقامة أمسيات للشعر النبطي طوال أيام المهرجان.