بلحيف النعيمي: 50 عاماً والعطاء والوفاء سبيـل محمد بن راشد

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

قال وزير تطوير البنية التحتية، المهندس عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي، إن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، من القلائل الذين يمتلكون صفات الفارس القائد، مضيفاً أنه «عندما نتحدث عن سموّه؛ فلابد أن نسترجع قليلاً صفات هذا الرجل النبيل، فهو قبل أن يكون ملهماً للناس ولأبناء دولة الإمارات، فارس شاعر يتحلى بصفات القيادة والقدرة على التحدي، إلى جانب فيض الأحاسيس والمشاعر».

وأشار بلحيف النعيمي، خلال الحلقة الثالثة من برنامج «50 عاماً للوطن»، التي بُثت مساء أول من أمس على شاشة تلفزيون دبي وقناة سما دبي، إلى أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ألغى من العمل المؤسسي ما يواجه المسؤول في الدوائر الحكومية من صعاب، إذ حوّلها إلى تحديات قابلة للحل، موجّهاً بالشعر تحية خاصة إلى صاحب 50 عاماً من العطاء والوفاء والمبادرات الإنسانية.

ولفت إلى تعلّق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بنموذج فريد: وهو «المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، رحمه الله، الذي استطاع بإصراره بناء دولة تجتمع فيها القدرات في كيان واحد.. فلابد أن يقدّم له هذا النموذج، الدافع والقدرة على تقديم الأفضل لشعبه والعالم»، مشيراً إلى الانسجام الكبير بين قيادات الدولة: «فعندما يغرّد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، عن العمل الجاد والدؤوب لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على مدى 50 عاماً، فهذا معناه الانسجام التام بين قيادات دولة الإمارات»، مؤكداً أن سموّه استطاع تقديم حكومة أراد منها خدمة الإنسان في الإمارات، وتطبيق مفهوم الحوكمة الحقيقية، وأن تكون حكومة فاعلة، لا حكومة ردود أفعال.

وتطرّق بلحيف النعيمي إلى المبادرات الخيرية والإنسانية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، «عندما تريد أن تقود العالم لابد أن تكون عالميّ العطاء، وأعتقد أن صاحب السمو ينظر إلى هذا الأمر من منظور عالمي».

وقدّم النعيمي في نهاية الحوار الذي أدارته الإعلامية نوفر رمول، وامتد قرابة ساعة، مجموعة من الأبيات التي كتبها لهذه المناسبة، ومنها:

50 عاماً والعطاء سبيله

ليست تحدّ من العطاء سماء

50 عاماً والوفاء رفيقه

ويفيض من خير البلاد عطاء

ليؤمّن الملهوف في الوقت الذي

ردع الرجال مشقة وعناء

بوركت يا ضوء الزمان ونوره

يا فارساً زانت به العلياء

يا قائداً جعل المحال قرينه

يا ومض فكر زانه الأضواء

يا حامل المسك الشجي تحية

لك في القلوب مكانة شمّاء

يشار إلى أن حلقات برنامج «50 عاماً للوطن» تأتي في إطار مواكبة تلفزيون دبي بقنواته المتعددة للتغطية الخاصة بمناسبة الاحتفاء بمرور 50 عاماً من عطاء صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، للوطن. ويستضيف البرنامج عبر استديوهات تلفزيون دبي في مركز الأخبار، عدداً من الشخصيات والقيادات البارزة ممّن عايشوا مسيرة القائد الاستثنائي، للحديث عن الصفات القيادية والرؤى الاستراتيجية.