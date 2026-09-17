لطيفة بنت محمد: والدي وسندي ومعلمي الأول.. بكم اقتدينا وعلى دربكم نسير

وجهت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي "دبي للثقافة" رسالة إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

وقالت سموها عبر حسابها على منصة "إكس" رداً على رسالة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: "والدي وسندي ومعلمي الأول، منكم تعلمنا أن الوطن أمانة، وأن الحياة رسالة، وأن الأثر يبقى ما دامت النية خالصة، ومنكم تعلمنا معنى الوفاء والعطاء والمسؤولية، وبكم اقتدينا، وعلى دربكم نسير بخطى واثقة".

وأضافت سموها: "نجدد عهدنا بأن نبقى أوفياء لهذا الوطن الغالي، وأن نبذل من أجله كل ما نستطيع، ونواصل مسيرة العطاء والعمل بإخلاص".

وختمت سموها: "نسأل الله أن يمدكم بالصحة والعافية وطولة العمر، وأن نجعل من رسالتكم رسالتنا، ومن نهجكم طريقا نواصل به مسيرة الوطن".