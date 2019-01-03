كلمات «الشاعر الأمير» تعيد علي بن محمد إلى الغناء

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

سجل الفنان علي بن محمد عودةً إلى الطرب من خلال أغنية وضع كلماتها الشاعر الأمير بدر بن محمد، لتمثل «هدية» لجمهوره مع بدء السنة الجديدة.

وقال علي بن محمد إن أهم ما دفعه للعودة وتسجيل الأغنية هو الكلمات الراقية، واصفاً كاتبها بالأكثر قدرةً على الدمج بين الخيال الأدبي والواقع.

وأشار إلى أن «كلمات الأمير تحرّض على الغناء وعلى الحركة من جديد؛ إذ تضرب على وتر الوجدان.. وهذا العطاء الأدبي ليس جديداً على الأمير بدر بن محمد»، مؤكداً أن الأغنية ذات معانٍ راقية وسامية.

يشار إلى أن الأمير بدر بن محمد سبق له التعاون مع نخبة من النجوم العرب الذين تغنوا بكلماته.