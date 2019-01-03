حاتم العراقي: 2019 حافل بالمفاجآت

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أكّد الفنان حاتم العراقي أن العام الجديد سيكون حافلاً بالمفاجآت التي ستسعد جمهوره، مشيراً إلى أن الأيام المقبلة ستشهد نشاطات فنية وغنائية متعددة وجديدة، ولا تخلو من عنصر المفاجأة.

واختتم العراقي حفلات 2018 برفقة الفنان عاصي الحلاني من خلال حفل في 29 ديسمبر الماضي، في مدينة بيروت، وقبلها بليلة في قبرص. وسيطرح العراقي خلال أيام قليلة كليب أغنيته المصورة من أغنيات ألبومه الأخير 2018 «واتضح»، من كلمات الشاعر رامي العبودي وألحان سيف عامر وتوزيع حسام الدين، بطريقة الفيديو كليب، من إخراج رأفت البدر، والتي صورها في تركيا خلال الفترة الماضية.

كما يستعد العراقي لطرح أغنية جديدة مصورة بطريقة الفيديو كليب أيضاً، يجدد خلالها تعاونه مع ألحان الموسيقار «طلال»، وهي من كلمات الشاعر السعودي خالد المريخي وتوزيع حسام كامل، ومن إخراج علاء الأنصاري.