«مجلة ماجد» تستقبل 2019 بأخلاقيات التشجيع

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

تستقبل مجلة «ماجد» التابعة لأبوظبي للإعلام عام 2019 بعدد نوعي جديد يتضمن مجموعة من القصص والمعلومات والرسوم التفاعلية الجديدة والمتنوعة، التي تسلط الضوء على الروح الرياضية والأخلاق التي يتوجب على المشجعين التحلي بها، وذلك بالتزامن مع استضافة الدولة «كأس آسيا 2019».

يسلط «فطين» في عدد مجلة ماجد رقم 2080 الذي يصدر غداً، الضوء على أخلاقيات التشجيع في الملعب والآليات التي يوفرها الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» للحفاظ على سلامة المشجعين، فضلاً عن أهم المباريات العالمية التي يترقبها جمهور كرة القدم بشكل دوري، في حين تقدم «زكية الذكية» مجموعة من النصائح لمشاهدي المباريات في الملعب وتشجعهم على الالتزام بقوانين الملعب.

يتضمن العدد الجديد من المجلة رسوماً تفاعلية مستوحاة من كأس آسيا، بالإضافة إلى جدول أوقات المباريات والملاعب التي ستقام عليها، كما تشجع القصة السردية «خطة اللعب»، المستوحاة من أجواء البطولة، طلاب المدراس على العمل الجماعي خلال المباريات، بالإضافة إلى مجموعة مختارة من الحقائق عن كرة القدم وتاريخها في صفحة «10 حقائق».

وتعكس مجلة ماجد في هذا العدد من خلال صفحة «عام زايد»، الاهتمام الكبير الذي أبداه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، «طيب الله ثراه»، بالرياضة التي أوصى بها النشء والشباب سعياً منه لبناء مجتمع صحي ومتقدم، إذ كانت مدينة زايد الرياضة التي أسسها صرحاً حضارياً يعكس رؤيته، بما تضمه من ملاعب ومرافق رياضة عالمية المستوى لتستضيف البطولات الرياضية العالمية، وتشجع الأبناء على الانخراط في نمط حياة صحي مفعم بالنشاط.