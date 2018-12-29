سيلين ديون تغني في تأبين «ملكة السول»

المصدر: لوس أنجلوس - رويترز

أعلنت أكاديمية التسجيلات، أمس، أن المغنين سيلين ديون وكيلي كلاركسون وجنيفر هدسون وجون ليجند، سيكونون من بين كوكبة من المغنين الذين سيقدمون عروضاً خلال حفل لتأبين ملكة موسيقى السول الراحلة أريثا فرانكلين، الشهر المقبل.

كما ستؤدي المغنيات أليشيا كيز ويولاندا آدامز وباتي لابيل وجانيل مونيه، أغنيات من أعمال فرانكلين خلال الحفل الذي سيقدمه الممثل والمخرج تايلر بيري يوم 13 يناير في لوس أنجلوس.

وكانت فرانكلين، التي فازت بجائزة جرامي 18 مرة، ويعتبرها البعض أعظم مغنية سول أميركية، قد توفيت في أغسطس عن عمر ناهز الـ76 عاماً، بعد صراع مع سرطان البنكرياس. وبث التلفزيون الأميركي مراسم جنازتها التي استمرت ست ساعات، وحضرتها شخصيات مشهورة مثل الرئيس الأميركي الأسبق بيل كلينتون، وعشرات المغنين.

وحفل التأبين في لوس أنجلوس هو جهد مشترك بين أكاديمية التسجيلات، التي تختار الفائزين بجوائز جرامي، ومنتج ألبومات فرانكلين، كلايف ديفيز، وشركة (إيه.إي.جي) للترويج للحفلات.