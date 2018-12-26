إدراك فوائد التمرينات يساعد على زيادة النشاط

المصدر: سيدني - رويترز

تشير دراسة أسترالية إلى أنه كلما تفهّم الناس فوائد ممارسة التمرينات الرياضية، كانوا أكثر نشاطاً من الناحية الجسمانية. وأجرى باحثون بجامعة سنترال كوينزلاند مسحاً على 615 شخصاً، لمعرفة قدر معرفتهم بمنافع النشاط الجسماني ومخاطر الكسل.

وتضمن المسح، أيضاً، أسئلة لقياس الوقت الذي يمضونه في السير، أو القيام بنشاط خفيف مثل السباحة، أو نشاط أكبر مثل ركوب الدراجات.

وكتبت كبيرة الباحثين في الدراسة، ستيفاني سكويب، وزملاؤها في دورية «بلوس وان»، إن النشاط الجسماني المنتظم «يحد من خطر الوفاة لأي سبب من الأسباب بنسبة 30%، ومن خطر الإصابة بأمراض مزمنة خطيرة مثل أمراض القلب بنسبة 35%، ومرض السكري من النوع الثاني بنسبة 42%، وسرطان القولون بنسبة 30%».

وكتبوا أيضاً: «النشاط الجسماني المنتظم يزيد، أيضاً، متوسط العمر، ويحسن الحالة البدنية والصحية بشكل عام».

واتفق كل من خضعوا للدراسة، تقريباً، على أن النشاط الجسماني مفيد للصحة.