رأس السنة في دبي.. محطات للبهجة و«تجديد خزائن الملابس»

المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم

كشف مهرجان دبي للتسوق 2018 الذي تنطلق فعالياته اليوم أن زوار المهرجان

سيستمتعون بمجموعة كبيرة من الأنشطة، خصوصاً خلال ليلة رأس السنة الميلادية واليوم الأول من العام الجديد، إذ ستوفر مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، إحدى مؤسسات دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي (دبي للسياحة)، أسباباً عديدة لقضاء أوقات مسلية ومفيدة في مراكز التسوق وأبرز المعالم السياحية في دبي خلال هذه المناسبة.

وسيتاح للمتسوقين خلال النهار فرصة الاستفادة من العديد من التخفيضات على منتجات الأزياء والمجوهرات، ما يوفر لهم اقتناء كل ما يحلو لهم وتجديد خزائن ملابسهم. أما في المساء، فسيكون الزوار على موعد مع عروض ألعاب نارية مبهرة، وفرصة الاختيار بين مجموعة من الحفلات الغنائية الحيّة والفعاليات في مختلف أنحاء المدينة.

وهنا مجموعة من محطات الاحتفال، وعدد من العروض التي سترسم البهجة على وجوه الجميع.

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