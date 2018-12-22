سكان العالم مطلع العام الجديد.. 7.67 مليارات نسمة

المصدر: هانوفر (ألمانيا) - د.ب.

توقعت مؤسسة ألمانية، أن يصل عدد سكان العالم مطلع العام الجديد إلى نحو 7.67 مليارات نسمة. وأعلنت مؤسسة سكان العالم الألمانية «دي إس دابليو» أمس، في مقرها بمدينة هانوفر، أن عدد السكان سيرتفع بحلول مطلع العام المقبل بواقع نحو 83 مليون نسمة، مقارنة بمطلع عام 2018. وأشارت المؤسسة إلى أن النمو السكاني يزداد بقوة في قارة إفريقيا. وبحسب التوقعات الحالية للأمم المتحدة، من المنتظر أن يتضاعف عدد السكان في إفريقيا من 1.3 مليار نسمة حالياً إلى 2.5 مليار نسمة بحلول عام 2050.

وقالت المديرة التنفيذية للمؤسسة، ريناته بير: «السبب الرئيس لنمو السكان في إفريقيا جنوب الصحراء، هو ارتفاع عدد حالات الولادة غير المرغوب فيها»، موضحة أن نحو 50% من النساء في هذه المنطقة لا يستطعن اتخاذ وسائل لمنع الحمل رغم رغبتهن في ذلك. وقالت: «يؤدي هذا إلى إنجاب غير مرغوب فيه لطفل واحد في المتوسط». ورأت بير أن السبب في ذلك يرجع إلى غياب التوعية، ونقص وسائل منع الحمل، وعدم تلقي رعاية صحية جيدة، وعدم المساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة.

يشار إلى أن مؤسسة «سكان العالم» تهتم كمنظمة تنموية بمشروعات تنظيم الأسرة. وتركز المؤسسة مشروعاتها على الشباب على وجه الخصوص.

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