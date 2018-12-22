«الجري المرِح».. فعالية صحية ترفيهية في جزيرة العَلم

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

أعلنت جزيرة العَلم، إحدى الوجهات السياحية والترفيهية في إمارة الشارقة، تنظيم سباق ترفيهي رياضي تحت عنوان «الجري المَرِح» لمسافة ثلاثة كيلومترات، في الخامس من يناير المقبل، من الساعة الرابعة حتى الخامسة مساءً، ويهدف هذا النشاط الرياضيّ الذي يقام على مضمار الجري التابع للجزيرة لأفراد الأسرة كافة، تعزيز الدور المجتمعي للوجهة في نشر الوعي حول أهمية تبني نمط حياةٍ صحيّ وسليم.

وتفتح الجزيرة باب التسجيل للراغبين في المشاركة حتى الثالث من يناير المقبل، وتتيح التسجيل على الموقع الإلكتروني.

وقالت خلود سالم الجنيبي، المدير العام لجزيرة العلم: «يمثّل هذا النشاط الرياضيّ الذي تنظمه جزيرة العلم منصة صحية ترفيهية تجمع أفراد العائلة في أجواءٍ تنافسية ممتعة، نسعى من خلالها إلى رفع مستوى الوعي المجتمعي بضرورة ممارسة الرياضة، واتباع نمط حياة صحي، يساعد على تعزيز القوة البدنية والذهنية للكبار والصغار».

وأضافت الجنيبي: «نشجع الجميع على المشاركة في هذا الجريّ، وفي مختلف الأنشطة المجتمعية والرياضية التي تحتضنها جزيرة العلم على مدار العام، كونها وجهة صُممت لتكون مجمعاً ترفيهياً مميزاً».