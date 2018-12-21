«مطاعم جميرا دبي» تحتفي بموسم الأعياد

المصدر: الامارات اليوم

تعلن «مجموعة مطاعم جميرا دبي»، الشركة المحلية الرائدة على مستوى الإمارة في إدارة المطاعم، عن استمرار العرض الترويحي السنوي «فستيف فاندرلاند»، الخاص بوجبات عيد الميلاد، وذلك ضمن 10 وجهات ومطاعم تابعة لها وهي: «بييرشيك»، و«باي تاي»، و«بيري آند بلاك ويلدر»، و«النافورة»، و«سيجريتو»، و«تراتوريا توسكانا»، و«ذا داك هووك»، و«هيل هاوس براسيري»، و«ذا نودل هاوس»، و«فلو».

وسيختبر الضيوف هذه الأجواء الرائعة في مطعمَي «ذا داك هووك» و«هيل هاوس براسيري»، اللذين يمثلان الإضافة الأحدث إلى محفظة وجهات ومنافذ «مجموعة مطاعم جميرا دبي».

مطعم «سيجريتو»:

يمكن للضيوف تناول وجبة برانش من أجواء موسم الأعياد بسعر 195 درهماً إماراتياً، بما يشمل المشروبات الغازية، و295 درهماً إماراتياً بما يتضمّن المشروبات المحضرة على الطريقة المنزلية، و395 درهماً إماراتياً بما يشمل عصائر «بروسيكو» و«أبيرول»، وذلك بين الساعة 12 ظهراً والرابعة عصراً. وتكتمل التجربة مع تقديم المقبلات الإيطالية، بما في ذلك سلطة الكابريزي الإيطالية وطبق أرانتشيني (كرات الأرز المحشيّة)، وسلطة ثمار البحر.

وتبلغ كلفة هذا العرض 95 درهماً إماراتياً للشخص الواحد، بما يشمل تناول مقبلات موسم الأعياد على التراس الخارجي، والحصول على ثلاثة مشروبات مميزة ومقبلات شيتشيتي (وجبة إيطالية خفيفة)، وذلك بين الساعة الثالثة بعد الظهر حتى منتصف الليل.

مطعم «ذا نودل هاوس»:

يشتهر هذا المطعم بتقديم أشهى الأطباق الآسيوية الطازجة وسريعة التحضير.

وتتوافر قائمة الأطعمة الخاصة بموسم الأعياد طوال اليوم من الثالث إلى 26 ديسمبر

كما يقدّم المطعم وجبة مؤلفة من ثلاثة أطباق من المطبخ الفلبيني، مقابل 150 درهماً إماراتياً للشخص الواحد.